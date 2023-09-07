Süper Lig'de dikkat çeken istatistik! Tam 11 maçta aynı skor...

Süper Lig'de takımlar bu sezon başında 'kaybetmeyeyim, en azından 1 puan iyidir' düşüncesinin de etkisiyle mücadele ederken, bu anlayış skorlara da yansıdı. 3 maçın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarındaki mücadeleleri nedeniyle, bir maçın da (Samsun-İstanbul) yağmur nedeniyle ertelendiği 2023-24 sezonunun ilk 4 haftasında 36 karşılaşma oynandı. 36 maçta 90 dakikanın sonunda skor tabelasında eşitlik yazan 16 karşılaşma vardı.
4 TAKIM HİÇ BERABERE KALMADI
Maçların yüzde 44.44'ü berabere sonuçlanırken bu oran geçen sezonun beraberlik sayısının iki katını da geçti. 2022-23 sezonunda da ilk 4 haftalık bölümde toplam 36 maç oynanmış beraberlik sayısı 7'de kalmıştı. Bunun toplam maç içindeki oranı yüzde 19.44 olmuştu. Bu sezon 4 takım beraberlik yüzü görmedi. 2019-20 ve 2020-21 sezonunda 2, 2021-22 sezonda 5, 2018-19 sezonunda 6, 2022-23 sezonunda ise ilk 4 haftada 8 takım berabere kalmadı.
ANTALYA VE PENDİK 1-1'E ABONE
Sezonun geride kalan 4 haftasında elde edilen 16 beraberliğin 11'inde skorboardda yazan rakamlar 1-1 oldu. Dört mücadelede ise takımlar rakip kaleye gol atamayınca maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi. Dört haftalık maratonda üçer kez yenişemeyen, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Pendikspor en çok beraberlik alan takımlar oldu. Antalya ve Pendik ilk maçlarını kaybettikten sonraki üçer maçını da 1-1 bitirdi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Gaziantep ise hiç beraberlik yaşamadı.
BERABERE BiTEN MAÇLAR
Konya-İstanbul 1-1
Sivas-Samsun 1-1
İstanbul-Kayseri 1-1
Antalya-Konya 1-1
Beşiktaş-Pendik 1-1
Ankaragücü-Adana DS 1-1
Kasımpaşa-Pendik 1-1
Sivas-Antalya 1-1
Karagümrük-A.Gücü 1-1
Pendik-Alanya 1-1
Antalya-Kayseri 1-1
Kayseri-Galatasaray 0-0
Rize-Alanya 0-0
Hatay-Kasımpaşa 0-0
Alanya-Hatay 0-0
Hatay-Adana DS 3-3
4 TAKIM HİÇ BERABERE KALMADI
Maçların yüzde 44.44'ü berabere sonuçlanırken bu oran geçen sezonun beraberlik sayısının iki katını da geçti. 2022-23 sezonunda da ilk 4 haftalık bölümde toplam 36 maç oynanmış beraberlik sayısı 7'de kalmıştı. Bunun toplam maç içindeki oranı yüzde 19.44 olmuştu. Bu sezon 4 takım beraberlik yüzü görmedi. 2019-20 ve 2020-21 sezonunda 2, 2021-22 sezonda 5, 2018-19 sezonunda 6, 2022-23 sezonunda ise ilk 4 haftada 8 takım berabere kalmadı.
ANTALYA VE PENDİK 1-1'E ABONE
Sezonun geride kalan 4 haftasında elde edilen 16 beraberliğin 11'inde skorboardda yazan rakamlar 1-1 oldu. Dört mücadelede ise takımlar rakip kaleye gol atamayınca maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi. Dört haftalık maratonda üçer kez yenişemeyen, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Pendikspor en çok beraberlik alan takımlar oldu. Antalya ve Pendik ilk maçlarını kaybettikten sonraki üçer maçını da 1-1 bitirdi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Gaziantep ise hiç beraberlik yaşamadı.
BERABERE BiTEN MAÇLAR
Konya-İstanbul 1-1
Sivas-Samsun 1-1
İstanbul-Kayseri 1-1
Antalya-Konya 1-1
Beşiktaş-Pendik 1-1
Ankaragücü-Adana DS 1-1
Kasımpaşa-Pendik 1-1
Sivas-Antalya 1-1
Karagümrük-A.Gücü 1-1
Pendik-Alanya 1-1
Antalya-Kayseri 1-1
Kayseri-Galatasaray 0-0
Rize-Alanya 0-0
Hatay-Kasımpaşa 0-0
Alanya-Hatay 0-0
Hatay-Adana DS 3-3