Sultanlar Ligi'nde lig etabı tamamlanıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde lig etabı tamamlanıyor
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18 Mart 2025 13:58

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabı, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Maç programı şöyle: 

19 Mart Çarşamba: 

13.00 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel) 

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)

17.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

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