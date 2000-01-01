Stevens, Boston'ın Draft seçimlerinden oldukça memnun

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Celtics'in 2020 NBA Draftı'ndaki seçimleri Aaron Nesmith ve Payton Pritchard'dan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.



Celtics, 2020 NBA Draftı'nda tüm odağını takımın şut bazında gelişimine vermişti. Doğu playofflarında daha derine gitme amacıyla, Boston ekibi iyi iki şutör seçiminde bulundu: Nesmith ve Pritchard.



Vanderbilt çıkışlı Aaron Nesmith (14'üncü seçim) ikinci senesinde %52 üçlük yüzdesine sahipti. 2019-20 üniversite sezonunda kendisini sadece 14 maçla sınırlayan bir ayak sakatlığı geçirmesine rağmen, Celtics kendisi üzerinde şansını denemeye karar verdi.



Stevens, Nesmith ile ilgili şu övgülerde bulundu:



"Perdelerden kaçıp şut atma şekli, çalışkanlığı, oyuna ayırdığı zaman, fiziği, savunma biçimimiz konusunda daha rahat hale geldikçe, ona birden fazla pozisyonu savunma açısından bir çokyönlülük kazandırıyor."



Oregon'dan seçilen point guard Payton Pritchard (26'ncı seçim) ise, Nesmith'ten daha iyi bir pozisyon yaratıcı ve daha çok yönlü bir oyuncu. Ayrıca, oyuncular için artık oldukça nadir görülen bir şekilde, dört üniversite yılını tamamlamıştı.



Stevens'ın kendisi hakkında söyledikleri şu şekildeydi:



"Payton da aynı şekilde, basketbol topuyla pek çok şey yapabilen, sağlam bir şutör."



