Stephen A.: "Jordan'la konuştum, Horace'la bir sorunu yok"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile konuştuğunu ve MJ'in eski takım arkadaşı Horace Grant'in ifadeleri hakkında neler düşündüğünü söyledi.



"The Last Dance" sona erdikten sonra da, belgeselin yankıları sürmeye devam ediyor. Jordan'ın eski bir takım arkadaşı olan Grant, MJ'e belgeseldeki ifadeleri yüzünden laf atmış ve "The Last Dance"in gerçek bir belgesel olmadığını söylemişti.



Jordan, her zaman Grant'in Sam Smith'in 'Jordan Kuralları' kitabını yazabilmesi için ekibin bilgilerini sızdırdığına inandığını belirtmişti. Ancak Grant bu ifadelere karşı çıktı ve MJ'in yalancı ve asıl ispiyoncu olan kişi olduğunu belirtmişti.



Stephen A., Jordan ve Grant arasındaki anlaşmazlık hakkında bazı bilgiler verdi ve Jordan'ın kendisiyle konuştuktan sonra bu konuyla ilgili bazı detayları açıkladı:



"Horace Grant'in Michael Jordan'la ilişkisi hakkında, dün Jordan'la konuşmuştum, bana bir düşmanlığı olmadığını, Horace Grant'e karşı kin beslemediğini söyledi, ancak geçmişte bazı belirgin sorunlar vardı. Belgeselde Will Purdue, Horace Grant'in yeterince takdir edilmediğini hissettiğini ve bununla ilgili bir problemi olduğunu söylemişti, Michael Jordan'ın söylemek istediği de bundan kalan şeyler olduğuydu."



"Bana, Will Purdue'nun başkalarıyla birlikte bu konu hakkında konuştuğunu belgeselde görebildiğini söyledi, ancak bunun nereden geldiğini anladığını belirtti. Michael Jordan her zaman kendi bakış açısından gerçeği söylemiştir. Eğer herhangi birinin bununla bir sorunu varsa, öyle olsun, ama bu onun gerçeği."