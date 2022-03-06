Stefano Denswil: "Biz kaliteliyiz"

Trabzonsporlu stoper Stefano Denswil, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil: 'Biz kaliteliyiz'
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06 Mart 2022 21:22
Trabzonspor'un stoperi Stefano Denswil, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Denswil, "Ahmetcan, birçok maç oynadı ve ne kadar iyi ve kaliteli oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Bugün iyi bir maç çıkardı." ifadeleriyle savunmadaki partnerini övdü.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli stoper, "Takımın kadro kalitesi iyi, bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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