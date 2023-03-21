Stefan Kuntz: 'Uzun vadeli projeler için çalışıyorlar'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuştu.



Kuntz, "TFF'nin bu büyük projesi için (Omuz Omuza) tekrar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Oyuncularımla ilgili çok gururluyum. Onların sırf yardımlarını gördüğünüz ve bildiğiniz yerlerde olmadığını ben biliyorum. Birçok projeye farklı şekilde destek olduklarını biliyorum. Böylelikle miktarların bir önemli olmadığını gördük. Önemli olan destek niyeti. Bu zamanda bunlar çok önemliydi. Böylelikle en Türk olan Alman ve en Alman olan Türk olarak burada olmak benim için mutluluk verici. Bu sponsorluk 1996'dan beri var. 1996 benim son turnuvamdı, ne kadar yaşlandığımı görüyorsunuz. Sürdürülebilirlik konusunda da tebrik ediyorum. Kadın futbol takımını da eklediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi ben birçok zaman Riva'da olduğumda U15 takımdan, en üst takıma klasmana kadar kadın futbol takımından olanlar oluyor. Aralarında benimle fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor ama bunu Almanca soruyorlar. Almanya - Türkiye arasındaki korelasyonunun sağlandığını görüyorum. Necla Hanım'a da tebrikler, TFF'nin yönetimine girebilmeniz çok büyük bir başarı. ESpor konusunu ben de çocuklarımızdan, torunlarımızdan, oyuncularımızın kurduğu odadan biliyorum." diye konuştu.



Alman teknik adam ayrıca, "Sürdürülebilirlik konusunda milli takım teknik direktör olarak sabır konusuna geliyorsunuz. Şu anda Hamit Bey, TFF Yönetimi ve başkanımızla beraber uzun vadeli futbolumuzu nasıl geliştirebileceğimizle ilgili projeler üretiyorlar. İnsanımızın da bu sürdürülebilirlik projelerine destek olmalarını umuyorum. Almanya'dan tecrübe ettiğimizde yaklaşık 14 yıl sonra karşılığını almıştık bir bu projelerin." dedi.





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