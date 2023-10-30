Stefan Kuntz'a Süper Lig'den teklif var!

Son dakika haberleri: A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'a Süper Lig'de sürpriz bir talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'a Süper Lig'den teklif var!
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30 Ekim 2023 10:00
Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

STEFAN KUNTZ GELİŞMESİ

A Milli Takım'ın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK

Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki Alman teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.95 puan ortalaması yakaladı.



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