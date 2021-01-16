St. Etienne - Mohamed Mustafa görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

Galatasaray'ın ısrarla istediği Mısırlı golcü Mohamed Mustafa ile ilgili Zemalek kulübü ve teklif yapan Saint Etienne cephesinde sular durulmuyor.



Son olarak Saint Etienne başkanının "Çok yüksek paralar ve bonuslar istiyorlar" açıklamasına Zemalek başkan yardımcısı yanıt verdi. Heshan İbrahim yaptığı açıklamada, "Saint Etienne Başkanını kulübümüzden kimlerle konuştuğunu açıklamaya davet ediyorum. Saint Etienne, yaptığı tüm suçlamaları açıklamak zorunda. Bu saatten sonra yapacakları tüm teklifleri reddediyoruz, artık görüşme yok" diyerek kulüpler arasındaki gerilimin transfere olumsuz yansıdığını duyurdu.



SAINT ETIENNE BAŞKANI NE DEMİŞTİ?



Fransız kulübünün başkanı, "Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik." diyerek sözlerini noktaladı.



PEŞİNDE GALATASARAY, BRAGA VE VALLECANO DA VAR



Ayrıca iddialara göre Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra Portekiz'den Braga ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun Mohamed için resmi teklif sunan kulüpler olduğunu ancak Zamalek'in tüm bu teklifleri reddettiği geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.



Zamalek kariyerinde 51 resmi maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 19 gol atıp 4 asist yaptı.



