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Sporx'in duyurduğu Jhonny Lucas için resmi teklif

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu ilk olarak Sporx'in duyurduğu Jhonny Lucas için Brezilya'dan resmi teklif geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sporx'in duyurduğu Jhonny Lucas için resmi teklif
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11 Ocak 2019 16:41
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Panama'nın 18 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Jhonny Lucas için Brezilya'dan transfer iddiası geldi.

Globoesporte'de yer alan habere göre Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, Jhonny Lucas için Parana'ya resmi teklifte bulundu.

%60 VASCO, %40 PARANA

Vasco, geleceğin yıldızları arasında gösterilen orta saha için Parana'ya bonservisinin %60'ını satın alma teklifinde bulundu. Teklife göre futbolcunun bir sonraki satışında fiyatın %40'ı Panama'ya gidecek.

"FENERBAHÇE VE JUVENTUS DA İSTİYOR"

Brezilya basını, teklifin iki takım içinde ekonomik olarak yarar sağlayacağını, Juventus ile Fenerbahçe başta olmak üzere Portekiz ve Rusya'dan da taliplerin olduğunu vurguladı.

Brezilya U20 takımında da forma giyen Jhonny Lucas'ın Panama ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Bonservis değeri 800 bin euro olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Panama ile ligde 21 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.

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