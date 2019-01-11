Sporx'in duyurduğu Jhonny Lucas için resmi teklif

'nin transfer listesinde yer alannın 18 yaşındaki Brezilyalı orta sahasıiçin Brezilya'dan transfer iddiası geldi.Globoesporte'de yer alan habere göre Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, Jhonny Lucas için Parana'ya resmi teklifte bulundu.Vasco, geleceğin yıldızları arasında gösterilen orta saha için Parana'ya bonservisinin %60'ını satın alma teklifinde bulundu. Teklife göre futbolcunun bir sonraki satışında fiyatın %40'ı Panama'ya gidecek.Brezilya basını, teklifin iki takım içinde ekonomik olarak yarar sağlayacağını, Juventus ile Fenerbahçe başta olmak üzere Portekiz ve Rusya'dan da taliplerin olduğunu vurguladı.Brezilya U20 takımında da forma giyen Jhonny Lucas'ın Panama ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Bonservis değeri 800 bin euro olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Panama ile ligde 21 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.