Sparta Prag, 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı. Prag, 19 yıl sonra gruplara kalma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sparta Prag, 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde
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28 Ağustos 2024 01:59
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek 19 yıl sonra gruplara kalmayı başardı.

Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

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