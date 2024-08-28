Sparta Prag, 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek 19 yıl sonra gruplara kalmayı başardı.
Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek 19 yıl sonra gruplara kalmayı başardı.
Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.
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