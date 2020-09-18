Sörloth imzayı atıyor: İşte kazanılan para

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer rakamları ve gelişmeler...

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Sörloth imzayı atıyor: İşte kazanılan para
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18 Eylül 2020 09:31
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili kulübe servet kazandıracak.

Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli golcü Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren pazarlıklar sonucunda bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor da transfere onay verdi.

Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.

Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.

Sörloth'un şu anda Almanya'da olduğu ifade edilirken anlaşmanın da kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.



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