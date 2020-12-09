Solskjaer: 'İstanbul yenilgisi dönüm noktamız oldu'

Leipzig'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından yaptığı açıklamada İstanbul vurgusu yaptı.



"Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 3 farklı yenik duruma düşerseniz geri dönüşü bekleyemezsiniz" diyen Norveçli teknik adam, "Takım yeterince iyi performans gösteremedi ve herkesi hazır tutmak tabii ki benim görevim. Zor şartlar altında bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.



Elenmelerindeki en büyük etkenin ise İstanbul'da Başakşehir karşısında aldıkları yenilgi olduğunu söyleyen Solskjaer, "Bizim için dönüm noktası İstanbul'da aldığımız yenilgi oldu. Kabul etmeliyiz ki bu böyle. Almamız gereken puanları kaybettik" açıklamasını yaptı.



Solskjaer ayrıca Pogba'nın menajeri Mino Raiola'ya da cevap verdi. Fransız oyuncunun Manchester United'dan ayrılacağını söyleyen Raiola'ya "Paul takım için elinden gelenin en iyisini yapmakta kararlı. Şimdi transferi tartışmazamanı değil. Paul'ün menajeri bunun bir takım sporu olduğunu anlarsa iyi olacak. Bu konular için enerjimi israf etmek istemiyorum" diyerek kızgınlığını ifade etti.



