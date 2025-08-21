Solskjaer'den sürpriz tercihler!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçtaki tercihleriyle dikkat çekti.
Norveçli teknik adam, kalede Ersin Destanoğlu'na görev verdi. Sahaya 3 stoper süren Solskjaer, sistemi de değiştirdi.
Öte yandan Beşiktaş'ta Mert Günok ile Jonas Svensson'un, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.
Beşiktaş'ın Lausanne deplasmanında 11'i şu şekilde:
