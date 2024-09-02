Sofyan Amrabat'a eski hocasından büyük övgü!

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan transferi Sofyan Amrabat'a eski hocası Palladino övgüler yağdırdı. İtalyan teknik direktör "Bu forma için her şeyini veren harika bir adam" ifadelerini kullandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sofyan Amrabat'a eski hocasından büyük övgü!
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02 Eylül 2024 12:27
Fiorentına'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Sofyan Amrabat'ı eski teknik direktörü Raffaele Palladino, açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR ADAM"

Amrabat'a övgülerde bulunan Fiorentina'nın hocası Palladino, "Bu forma için her şeyini veren harika bir adam... Amrabat'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrılacak olmasına rağmen bile son maçında 120 dakika boyunca sahada kaldı ve savaştı. Fiorentina taraftarları ona teşekkür etmeli" yorumunu yaptı.



MANU'DAN BÜYÜK İLGİ

Amrabat'ın sosyal medyada paylaştığı Fenerbahçe formalı fotoğraflarına ManU'daki eski takım arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Manchester United'lı yıldızlar, Amrabat'a başarı dileklerinde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN ÖZEL PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Amrabat için sosyal medyadan özel bir transfer videosu hazırladı. Mourinho detayını ön plana çıkaran F.Bahçe'nin "Belki de her şey göz önündedir. Ailemize hoş geldin Sofyan" mesajı dikkat çekti.  

 
 

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