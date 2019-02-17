Sofiane Feghouli: 'Elhamdülillah'

Benfica maçını kaybetmelerinin nedeni sorulan Feghouli, "Benfica maçı detaylardan dolayı kaybedildi. Kaybetmemek için elimizden geleni yaptık ve çok iyi oynadık. Eğer onlar burada kazanmayı başardıysa, biz de onları orada yenebiliriz. Onlar iyi bir takım, biz de iyi bir takımız." diyerek sözlerini noktaladı.

'ın'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yapan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan Feghouli, "Şu anda puan olarak Başakşehir'in arkasındayız ve onları takip ediyoruz. Bundan sonra kolay maç olmayacak. Yenik duruma düştük ve 4-1 kazandık, bu takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor" dedi.Hat-trick performansı sorulan yıldız isim, "Elhamdülillah. Bu maçtan dolayı çok mutluyum. Aileme, eşime ve yakınlarıma bu 3 golü hediye etmek istiyorum. Taraftarlarımız da her maçta bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Attığı goller için takım arkadaşlarına teşekkür eden Cezayirli oyuncu, "Takım olarak golleri attık, arkadaşlarım olmasa ben bu golleri atamazdım. Ben de onların pasları sayesinde ilk kez 3 gol attım" diye konuştu.,