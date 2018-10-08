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Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

Sivasspor, Süper Lig'de ikisi geçen sezon olmak üzere son 6 dış saha maçında 3 puan sevinci yaşayamadı

Kaynak: AA
Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
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08 Ekim 2018 12:25
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ligde dış sahada çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. 

Ligin 8. haftasında deplasmanda dün Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandıramadı. 

Ligde deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenen Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 dış saha maçından 3 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrıldı. 

Deplasmanda geçen sezonun 32. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, 34. haftada Beşiktaş'a 5-1 yenildi.

Bu sezon da dış sahada istediği sonuçları alamayan Sivas ekibi, son 4 deplasman maçında Trabzonspor'a 3-1, Antalyaspor'a 2-1 yenildi, Akhisarspor (1-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (4-4) ile berabere kaldı.

Ligde son 6 deplasman maçında 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gole engel olamadı, rakip fileleri ise 9 kez havalandırdı.

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