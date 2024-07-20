Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi
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20 Temmuz 2024 21:40
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 41. dakikasında Alex Pritchard Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 52. dakikasında Yusuf Ali Özer'in attığı golle İstanbulspor beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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