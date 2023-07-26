Sivasspor, Gerson Rodrigues'i açıkladı

Gelecek sezon ilk 7'ye dönmek için transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Gerson Rodrigues'i açıkladı
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26 Temmuz 2023 13:25
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 16:07
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da kamp yaparak sürdüren Sivasspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Lüksemburglu Gerson Rodrigues ile görüşmelerini son aşamaya taşıyan Kırmızı-Beyazlılar'ın bir dönem Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giyen oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda ile geçiren Gerson Rodrigues çıktığı 16 resmi karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

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