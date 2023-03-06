Sivasspor, Fiorentina'ya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.



Sivasspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.





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