Sivasspor, Fiorentina'ya hazırlanıyor

Sivasspor, yaptığı antrenmanla Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor, Fiorentina'ya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 23:04
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery