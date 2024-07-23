Sivasspor, Erzurumspor'u tek golle geçti

Hazırlık maçında EMS Yapı Sivasspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Erzurumspor'u tek golle geçti
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23 Temmuz 2024 20:45
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in attığı gole 1-0 öne geçen Sivasspor, karşılaşmayı bu skorla kazandı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edece

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