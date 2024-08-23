Sivasspor'da Keita Balde takıma alıştı!

Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, takıma adaptasyon sürecini tamamladı.

, Fotoğraf; Instagram
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Sivasspor'da Keita Balde takıma alıştı!
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23 Ağustos 2024 11:37
Sivasspor'un yeni transferlerinden Keita Balde takımı alışma sürecini tamamladı.

Kayserispor maçında kadroda yer alamayan Balde, Eyüpspor maçı hazırlıklarının istekli ve hırslı isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun Eyüpspor maçı öncesindeki hazır hali  teknik heyet ve taraftarları mutlu ediyor. Sivasspor'a büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusunun yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibi önemli katkılar yapması bekleniyor.

Kaynak: sivasmemleket.com

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