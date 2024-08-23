Sivasspor'un yeni transferlerinden Keita Balde takımı alışma sürecini tamamladı.
Kayserispor maçında kadroda yer alamayan Balde, Eyüpspor maçı hazırlıklarının istekli ve hırslı isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun Eyüpspor maçı öncesindeki hazır hali teknik heyet ve taraftarları mutlu ediyor. Sivasspor'a büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusunun yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibi önemli katkılar yapması bekleniyor.
Kaynak: sivasmemleket.com
Kayserispor maçında kadroda yer alamayan Balde, Eyüpspor maçı hazırlıklarının istekli ve hırslı isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun Eyüpspor maçı öncesindeki hazır hali teknik heyet ve taraftarları mutlu ediyor. Sivasspor'a büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusunun yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibi önemli katkılar yapması bekleniyor.
Kaynak: sivasmemleket.com
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