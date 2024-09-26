Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
3 OYUNCU SAKAT
Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir maçı öncesi Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
3 OYUNCU SAKAT
Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir maçı öncesi Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.