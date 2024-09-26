Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!
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26 Eylül 2024 14:11
Son güncelleme 26 Eylül 2024 14:22
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

3 OYUNCU SAKAT

Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir maçı öncesi Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

 

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