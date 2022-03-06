Siopis: "Kırmızıydı, biliyordum"

Trabzonsporlu Siopis, Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Siopis: 'Kırmızıydı, biliyordum'
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06 Mart 2022 21:56
Trabzonsporlu Manolis Siopis, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Yunan yıldız, "Üç puan için buraya gelmiştik. İkinci yarıya başlarken rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Maalesef duran toptan gol yedik. Kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Ne yazık ki buradan 1 puanla ayrılıyoruz." dedi.

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren Siopis, "Kırmızı kart pozisyonunda, İrfan ayağıma bastığında kırmızı çıkacağını biliyordum." açıklamasını yaptı.

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