Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya-Antalya etabını 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazanan Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs, ilk profesyonel zaferini elde etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 14:45

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı. 

23 ülkeden 160 sporcunun katıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabı tamamlandı.

TUR'un ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı.

TURKUAZ MAYOYU SIMON GİYECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Simon Dehairs giyecek. Yeşil Mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Simon Dehairs'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi.

Yeşil mayoyu Simon Dehairs'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti. Beyaz mayoyu ise Jacop Smith'e Antalya Valisi Hulusi Şahin takdim etti.

SIMON DEHAIRS: İLK PROFESYONEL ZAFERİMDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

132 kilometrelik zorlu Antalya-Antalya etabının galibi Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, etap zaferini, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım" şeklinde değerlendirdi.

Dehairs, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi kazanabilirim. 7 ve 8'inci etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum."

TUR'A 167.4 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı 28 Nisan Pazartesi günü koşulacak ve TUR'un startı saat 12.00'de Kemer Olbia Parkı üzerindeki Deniz Caddesi'nden verilecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.