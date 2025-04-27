Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı.
23 ülkeden 160 sporcunun katıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabı tamamlandı.
TUR'un ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı.
TURKUAZ MAYOYU SIMON GİYECEK
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Simon Dehairs giyecek. Yeşil Mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.
MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Turkuaz mayoyu Simon Dehairs'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi.
Yeşil mayoyu Simon Dehairs'e Antalya Valisi Hulusi Şahin teslim etti. Beyaz mayoyu ise Jacop Smith'e Antalya Valisi Hulusi Şahin takdim etti.
SIMON DEHAIRS: İLK PROFESYONEL ZAFERİMDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM
132 kilometrelik zorlu Antalya-Antalya etabının galibi Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, etap zaferini, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım" şeklinde değerlendirdi.
Dehairs, sözlerini şöyle tamamladı;
"Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi kazanabilirim. 7 ve 8'inci etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum."
TUR'A 167.4 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI İLE DEVAM EDİLECEK
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı 28 Nisan Pazartesi günü koşulacak ve TUR'un startı saat 12.00'de Kemer Olbia Parkı üzerindeki Deniz Caddesi'nden verilecek.
Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya-Antalya etabını 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazanan Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs, ilk profesyonel zaferini elde etti.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 06 saniye ile kazandı.
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