Cleveland Cavaliers'ın eski forveti Iman Shumpert, 2015 NBA Finalleri'nde ekibinin Golden State Warriors'ı mağlup etmiş olması durumunda, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in Cavaliers'a katılmış olabileceğini iddia etti.



Warriors, 2015 yılında Cavaliers'ı Durant olmadan mağlup etmişti ve Shumpert, kısa süre önce "Bootleg Kev" podcast'inde Cavaliers'ın bu eşleşmeyi kazanmış olması durumunda, KD'nin Cavaliers'a gitmiş olabileceğini söyledi:



"Bootleg Kev: 'Ya şöyle olsaydı' olayına girersek, Kyrie 2014-15 sezonunda sağlıklı olsaydı, muhtemelen o yüzüğü kazanabilirdiniz."



Shumpert: "Evet. Ve sonra da KD, Cavs'e gelirdi. Kevin bunun için üzerime gelecek biliyorum. Ama yalan yok, kazansaydık oraya gelirdi."



Durant 2016 yaz döneminde Warriors'a katılmış, takımda üç sene oynadığı süreçte iki şampiyonluk kazanmıştı.



