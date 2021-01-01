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Shaq: "Simmons gibi oyuncuya 200 milyon dolar vermem!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın takımına karşı edindiği tutumun "yanlış" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın takımına karşı edindiği tutumun "yanlış" olduğunu söyledi.

Shaq, Simmons'ın özellikle geçtiğimiz sezon playofflarda başarısız bir performans sergiledikten sonra Sixers'dan takasını istemesi ve dileği gerçekleşene kadar ekibine rapor vermeyi reddetmesinin, doğru olmadığını belirtti.

O'Neal, yakın zamanda CBS Sports Network'ün Tiki ve Tierney programında şu açıklamaları yaptı:

"Adam bir kere takımının yanına katılmıyor. Bir oyuncu olarak, öncelikle kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Geçen yıl playofflarda şut bile atmak istememişti.

Aynaya bakıp 'Acaba olabildiğim kadar iyi miyim?' demeniz lazım. Şu anda her şeyi yanlış yapıyor. Ofise gidip 'Duygularım incindi. Sizler arkamda durmadınız. Profesyonel bir şekilde takas talebinde bulunmak istiyorum.' diyebilirdi.

Asıl soru, onu isteyen bir takım var mı? Şahsen ben agresif oynamayacak ve playoff zamanında şut atmayacak bir adam için 200 milyon dolar ödemezdim."

Shaq, bu ayın başlarında kendi podcast'inde, Simmons'ın kendisinin düşündüğü kadar iyi bir oyuncu olmadığını söylemişti.


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