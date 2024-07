Utah Jazz guardı Collin Sexton, 2018 NBA Draft'ının "tarihin en iyi draft sınıfı" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde 'It Is What It Is' podcast'ine konuk olan Sexton'a, 2018 NBA Draft sınıfının son zamanların en iyileri arasında nerede yer aldığını düşündüğü soruldu.



Sexton, 2018 sınıfının şimdiye kadarki en iyi sınıf olduğunu iddia ederken, bu seçilen oyuncuları 2003 NBA Draftı ve birçok kişiye göre tarihin en iyisi kabul edilen 1996 NBA Draft sınıfının önüne koydu:



"Kesinlikle en iyi draft sınıfı biziz. En fazla yetenek bizdeydi. Bence bir numara. Kime sorarsanız, aynı cevabı alırsınız. Benim için bir sonraki 2003 olmalı... Ama beklemede kalın, halen gelişme sürecindeyiz."



Sınıfın en iyi oyuncularından bazıları arasında yer alan Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson ve Jaren Jackson Jr. gibi isimler, en az bir kez All-Star maçında oynamışlardı.



All-Star oyuncuların dışında ise bu sınıfta Sexton, Mikal Bridges, Michael Porter Jr., Donte DiVincenzo, Mitchell Robinson ve Bruce Brown gibi çok sayıda verimli oyuncu bulunuyor.





