UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla, PSV Eindhoven ile karşılaştı.



Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Sevilla 3-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Youssef En-Nesyri, 50. dakikada Lucas Ocampos ve 55. dakikada Nemanja Gudelj kaydetti.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra PSV'ye imza atan Patrick van Aanholt maçta ilk 11'de yer aldı.



Maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Bu sonuçla İspanyol ekibi 2. maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.



Mücadelenin rövanşı 23 Şubat Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ