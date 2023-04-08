Sevilla son dakikalarda galibiyeti kaçırdı

La Liga'nın 28. haftasında Sevilla, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.



Mücadelede Gueye'nin kırmızı kart görmesiyle sarsılan Sevilla, 43'te En Nesyri'yle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.



Maçın son dakikaları ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. 89'da Rodriguez ile farkı bire indiren Celta Vigo, 90+3'te Paciencia'yla beraberliği yakaladı. 90+6'da Acuna ise Sevilla'da kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Sevilla 32 puana çıkarken Celta Vigo ise 36 puana yükseldi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ