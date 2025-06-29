29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-069'
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
18:00
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
18:00
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
18:00
29 Haziran
Molde-KFUM
18:00
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
18:00
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
1-0DA
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
1-0DA
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
17:30
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
17:30
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Sevgi Uzun: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın skorer oyuncusu Sevgi Uzun, Litvanya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

calendar 29 Haziran 2025 16:18 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sevgi Uzun: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın skorer oyuncusu Sevgi Uzun, turnuvada hedeflerine ulaştıkları için takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Turnuva boyunca çok yukarı ve aşağı çıkmışız gibi görünüyor aslında ama bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik diyebilirim. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, çeyrek final oynamaktı. İkinci hedefimiz Dünya Kupası elemelerine gitmekti. Tabii ki yarı finale çok yakındık. Bu yüzden çok üzüldük kaybettiğimiz zaman. Ama bütün hedeflerimizi tamamlayıp buradan kazanarak ayrıldığımız için çok mutluyuz. O yüzden bütün takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi 22 sayı, 7 asist, 6 top çalmayla bitirerek maçın oyuncusu seçilen milli basketbolcu, performansına ilişkin ise "Bugün ben, yarın başkası, bunu hep konuşuyoruz. Bir takım oyunu oynuyoruz. Arkadaşların olmadan sahada hiçbir şey yapamazsın. O yüzden bugün bendim, dün Olcay, Alperi, Tilbe, McCowan... Birçok önemli parçamız var. Onlarsız olması mümkün değil. Gurur verici, mutlu edici bir şey. Ama takım olarak kazandığımız zaman hiç önemi olmayan da bir şey. Asıl önemli olan Dünya Kupası elemelerine gidiyoruz. En önemlisi de bu." değerlendirmesinde bulundu.


Turnuvadan sonraki hedeflerine de değinen Sevgi Uzun, "Elemeleri kazanıp Dünya Kupası'na gidip Dünya Kupası'nda da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Oraya da hazırlanıp inşallah olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Adım adım gidip inşallah Dünya Kupası'nda bir iz bırakmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.