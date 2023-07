Servet Çetin'den yeni transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin için imza töreni düzenlendi.



Çetin, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Sivas'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekipte bir sezon futbol oynadığını, 4 sezon yardımcı antrenörlük yaptığını anımsatan Çetin, "Nasip olursa bir sene teknik direktörlük yapacağım. Gerçekten Sivas'ın yeri bende çok ayrı, gençliğim burada geçti. O yüzden kulübün dinamiklerini çok iyi biliyorum." dedi.



Çetin, Sivasspor'da çalışma ortamının bir antrenör için oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, "Bunu da tabi burada çalıştığım sürede görüyorum. Yardımcı antrenör olarak başladığımda da söylemiştim, gerçekten doğru yönetilen, hem maddi hem manevi anlamda hocanın işini kolaylaştıran bir kulüp. O yüzden benim için de burada başlamam çok değerli oldu." diye konuştu.



Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceğini dile getiren Çetin, "Elimizden geldiğince çalışacağız. Benim için Sivas çok değerli, o yüzden buranın başarılı olması için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim." ifadelerini kullandı.



Sivasspor 17 Temmuz'da Erzurum'da kamp yapacak



Servet Çetin, kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Gelen oyuncuları değerlendiriyoruz, kulübümüze uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki işimiz zor, zaten bu süreçler zor oluyor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Programlarımız hazır, ilk etabımız 13 Temmuz'a kadar Sivas'ta olacak. 14-15 Temmuz'da takımımıza izin vereceğiz ve 17 Temmuz'da Erzurum'da toplanacağız. 29 Temmuz'a kadar orada olacağız ve ayarlayabilirsek 4 hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında Sivas'a dönerek lige başlayacağız."



"Eksik bölgelere doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz"



Takımda sözleşmesi sona eren futbolcuların durumunu Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerle istişare ettiklerini aktaran Çetin, "Kalmasını istediğimiz oyuncular da olabilir. Mevcut oyuncuları konuşacağız ve görüşeceğiz, ona beraber karar vereceğiz. Şu an transfere kitlendik, eksik bölgelerimize doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Çetin, genç ve dinamik bir teknik ekip oluşturduklarını, hedeflerinin ligi en yukarılarda bitirmek olduğunu belirterek, genç oyunculara daha çok fırsat vermeye çalışacağını söyledi.



Stoper ve forvet mevkileri başta olmak üzere ihtiyaç olan her alana transfer yapacaklarını anlatan Servet Çetin, "Yerli oyuncu bulabilirsek yerli oyuncuyu daha çok tercih ederim ama ülkemizde bir sürü takım var ve herkes kadrosuna katabilmek için yerli oyuncu arıyor." dedi.



"Sivasspor'un hedefi her zaman Avrupa kupalarıdır"



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Servet Çetin'in göreve gelmesinin yeni bir başlangıcın değil, bir birlikteliğin devamının taçlandırılması olduğunu ifade etti.



Çetin ile gelecek yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bu akdi imza altına aldıklarına dikkati çeken Otyakmaz, "İnşallah hem camiamız hem Türk futbolu hem de hocamız için hayırlı ve uğurlu olur." diye konuştu.



Otyakmaz, Çetin'in Sivasspor'da hem futbolculuk hem antrenörlük yaptığını anımsatarak, "Güzel bir sezon geçirip taraftarımızı mutlu eder, tekrar Avrupa kupalarında yerimizi alırız. Sivasspor'un her zaman hedefi Avrupa kupalarıdır." ifadelerini kullandı.



3 Temmuz'un Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen kumpasın yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Otyakmaz, "Bu kumpası başımıza açanlar 3 Temmuz'da Türk futbolunun, 15 Temmuz'da ise devletimizin başına böyle bir kumpas açmaya kalkıştılar. Onların planlarını Allah başlarına çaldı. Adalet ağır aksak gitse de sonunda menziline ulaştı. Bizler buradayız, onlar da binlerce yıllık cezalarla kumpasın bedelini ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Mecnun Otyakmaz, sözleşmesi biten oyuncularla diyalog kurduklarını ancak beklentilerinin çok yüksek olduğunu aktararak, eksik bölgeler için transferleri biran önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.



"Max Gradel'e resmi bir teklif gelmedi"



Orta saha oyuncusu Max Gradel'e transfer teklifleriyle ilgili iddiaların sorulması üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:



"Max Gradel'in maliyetinin biraz daha fazla olmasından dolayı belki 'Sivasspor bu maliyetten kurtulmak ister' düşüncesiyle bazı takımlar fikir yürütüyor ve böyle bir arayışa geçtiler. Bu aslında çok doğru bir hareket değil, sözleşmesi devam eden oyuncumuz. İyi tekliflerle gelip de Max Gradel de ayrılmak isterse Sivasspor'un menfaati açısından onu da düşünmek gerekiyor. Resmi herhangi bir şey şu anda yok. Benden görüşme izni istediler, ben de bu izni verdim ama onun sonucu henüz gelmedi. Perşembe günü inşallah takımımızla kampa katılacak."



Konuşmaların ardından Servet Çetin, bir yıllık sözleşmeye imza attı.





