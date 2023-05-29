Sertaç Şanlı, Barcelona'da saldırıya uğradı

Sertaç Şanlı, Barcelona'da sokak ortasında hırsızların saldırısına uğradı ve 25 bin euro'luk saati gasp edildi.

, Fotoğraf; AA
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Sertaç Şanlı, Barcelona'da saldırıya uğradı
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29 Mayıs 2023 12:11
Milli oyuncumuz Sertaç Şanlı Barcelona'da hırsızların saldırısına uğradı.

El Caso'nun haberine göre motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25.000 dolar değerindeki saatini çaldı.

Pazar sabahı yaşanan olayda Paseo de Gracia'da yürüyen Sertaç Şanlı, iki motosikletli soyguncunun önünü kesmesi üzerine soyguna uğradı. Sertaç'a yaklaşan hırsızlar, oyuncunun kolundaki 25.000 euro değerindeki saati çalarak hızlıca olay bölgesinden hızlıca uzaklaştı.

Haberde aktarılan bilgiye göre Sertaç, olayın yaşandığı esnada darbe veya yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

Oyuncunun polis karakoluna yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak aktarılan bilgiye göre güvenlik kameraları incelense de hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

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