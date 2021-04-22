Sertaç Komsuoğlu: 'Maça hakem hataları damga vurdu'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, CSKA Moskova maçının ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.



Sertaç Komsuoğlu, "Üzgünüz. Çocuklar 3 periyot çok iyi mücadele ettiler. Sonrasında gerekli noktalarda maça damgasını vuran bazı hakem yorumları oldu. Hakemlere bu maçta sığınmak istemiyorum. Hakem hatalarına da sığınmak istemiyorum doğal olarak. Sezonu bu hakemlerle bitirdik, play-off'lara da bu hakemlerle başlıyoruz. Şikayetlerimizi bildiriyoruz, 'EuroLeague'in marka değeri' diyoruz, EuroLeague'le ilgili yatırım yapıyoruz ama bunlara dikkat edilmesi lazım. Çocuklar terlerini sonuna kadar akıttılar, maçı tam kırdık, öyle enteresan müdahaleler yapıldı ki rakip takım maça tekrar ortak edildi.



Eğer amaç bir takımın her yıl Final Four'a katılmasıysa, biz bu rakibi eleyemeyiz. Ama amaç play-off'ların oynanmasıysa biz bu takımı eleyebiliriz. Onu da net söyleyeyim.



Taraftarlarımıza buradan mesajlarım olacak. Taraftarlarımız, 'Kim sakat, niye duyurmuyorsunuz?' diye sürekli eleştiriyor. Bakın, Hackett bugün EuroLeague'e bile açıklandı, 'sakat oynamayacak kesinlikle' diye. Bugün sahada, hiçbir sakatlığı da yok. Çok farklı hareketler var, yorumlar var, değerlendirmeler var. Play-off serisidir, 5 maçtır. Taraftarlarımızın bu takıma sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum. Bugün kaybediyoruz, bu çocuklar da aynı şekilde üzülüyor. Taraftarlarımız da üzülüyor, biz de çok üzülüyoruz. Hatta üzülmekle kalmıyoruz, sinirliyiz de...



Gördüğümüz pozisyonlar var. Stepsler var, yürümeler var. Bizim çocuklar bir şeye dokunduğu anda faullerin çalınması, buna karşılık rakip takıma karşı çok daha iyi niyetli… Bana kimse son dakikalardaki faulleri anlatmasın. Maç bitti bir anlamda. Bittikten sonra bizim lehimize fauller çalınmaya başlandı.



Bizim şu anda kalkıp hakem bahanesine sığınmamız doğru değil. Ama diyorum ki bir takımın her yıl Final Four'da olma zorunluluğu yoksa biz bu takımı eleriz. Sakatlarımız dönecek. Bu çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Bu kadar çok emek harcayan bir takımın emeklerine yazık oldu. Ben takımdan memnunum. Tabii ki daha iyi olması gereken arkadaşlarımız var, daha çok mücadele etmeleri gerekiyor. Onlarla da konuşacağız. Önümüzde 2 günümüz var. 2 günü iyi değerlendireceğiz. Cuma günü inşallah buradan iyi sonuç alarak döneceğiz. Dönmedik mi? O zaman gereğini istanbul'da yapacağımıza inanıyorum. Sakatlarımızın dönmesiyle çok farklı olacaktır. Biz takımımıza inanıyoruz. İnşallah sonunu getiririz. Tabii hiçbir şeyin garantisi yok. Sonra 'Sertaç bey çok iddialı konuşuyorsunuz, biz bunları eleriz dediniz, eleyemedik' gibi yorumlar olabilir ama eğer maçı normal bir şekilde oynarsak, hakemler normal bir şekilde yönetirse biz bu takımı eleyebiliriz. Eleyeceğiz de inşallah. Biz oyuncularımızın alın terine, emeğine saygı istiyoruz. Burada rakibin kim olduğu önemli değil. Burada biz Fenerbahçe'ye yapılanları önemsiyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Oynayan bazı oyuncuların o kadar özgüveni vardı ki faul yaparken, bağırırken… Bizim çocuklar sürekli ikazlar gördüler. Yaralarımızı saracağız. 2 günümüz var. İnşallah Dyshawn da aramızda. Tabii ki cuma günü ne oranda hazır olur bilemiyorum ama Türkiye'de gelecek hafta seriye çok güzel başlayacağımıza inanıyorum.



Bu 5 maçlık bir seri. Biliyorum taraftarlarımız çok üzülüyorlar, her yenilgide çok kızıyorlar, bize de kızıyorlar. Lütfen bize kızsınlar, bana kızsınlar ama bu çocuklara sahip çıksınlar. Bu seriyi geçeceksek onlarla geçeceğiz. Bu da bir gerçek. Sezon sonunda eğer takım olarak başarısız olursak her türlü eleştiriyi, her türlü yorumu yapsınlar amaşu 1 haftalık süreçte lütfen takıma sahip çıksınlar. İnşallah iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.



