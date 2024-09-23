Serkan Özbalta: "Sanki gol atanın kazanacağı bir müsabaka"

Serkan Özbalta, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından Çorum FK'nin yükselişe geçeceğine inandığını vurgulayarak, taraftarı üzdükleri için büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: 'Sanki gol atanın kazanacağı bir müsabaka'
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23 Eylül 2024 00:48
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Sanki gol atanın kazanacağı bir müsabaka gibi duruyordu. Atamadığında da 0-0 bitecek bir maç gibi gözüküyordu." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını, üzücü bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Birkaç haftadır takımın yukarıya doğru ivmelendiğini, Kocaelispor maçına da iyi başladıklarını dile getiren Özbalta, "Birkaç ciddi gol pozisyonu yakaladık. İstediklerimizi zaman zaman yapabildik, zaman zaman yapamadık. Sanki gol atanın kazanacağı bir müsabaka gibi duruyordu. Atamadığında da 0-0 bitecek bir maç gibi gözüküyordu." diye konuştu.

Futbolcularının geçen sezon iyi işler yaptığını, bireysel hatalardan dolayı en çok onların üzüldüğünü aktaran Özbalta, "İyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi kötü günlerinde de onların yanında olmalıyız. İyi bir taraftar kitlesi vardı. Bugün yine bizi destekleyen, güzel de bir atmosfer vardı, onları üzdük. İnsan en çok da ona üzülüyor. Bütün hafta boyunca yapılan çalışmaların, verilen emeklerin karşılığını almak istiyor." şeklinde görüş belirtti.

Özbalta, futbolcularının durumu toparlayacağına, takımın yine yükselişe geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

 

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