Sergio Ramos: ''Evimle yeniden tanışmak mutlu edici''

18 yıl aradan sonra Sevilla'ya dönen Sergio Ramos, ilk karşılaşması olan Las Palmas karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetin ardından konuşan yıldız futbolcu çok mutlu olduğunu söylerken, ''Geçen gün döndüğümde olduğu gibi güçlü duygular hissettim. Halkımla, hayranlarımla, evimle yeniden tanışmış olmak beni çok mutlu ediyor. Bu kelimelerle anlatılamaz ve bunu yapmanın zaferden daha iyi bir yolu yoktur. Umarım iyi bir gidişatın başlangıcı olur.'' ifadelerini kullandı.



Sevilla'da nasıl karşılanacağı hakkında ilk başlarda şüphe duyduğunu belirten Ramos, ''İlk başta beni nasıl karşılayacakları konusunda bazı şüphelerim vardı. Ama geçen gün ziyaretime gittiğimde anne ve babama bunu mezara götüreceğimi, huzur içinde ölebileceğimi söyledim. Nezaket ve açıklık gördüm, ihtiyacım olan şey buydu." şeklinde konuştu.



Sevilla, sıradaki maçı olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Lens ile karşılaşacak.



