Sergen Yalçın'dan Vaclav Cerny kararı

Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny için yeni formül aranıyor. Cengiz Ünder'in sağa geçmesi ve Rafa Silva krizinin ardından 10 numarada kullanılan Cerny'ye bu defa sol kanat gözüktü…

25 Kasım 2025 08:08
Haber: Türkiye, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş zorlu Samsunspor maçında sahasında iki puan daha bırakarak seri yapma şansını kaybetti. Takımda moraller yine düşerken, teknik direktör Sergen Yalçın da farklı arayışlara girmiş durumda.

Rafa Silva krizi patlayınca tecrübeli teknik adam, 10 numarayı Vaclav Cerny'ye emanet etmişti. Cengiz Ünder'in sağ kanatta etkili olmasına rağmen, gerçek bölgesi sağ olan Cerny yeni rolünde bocaladı; performansı düştü, morali de sarsıldı.

ORKUN 10 NUMARAYA GEÇECEK


Bu tablo üzerine Yalçın, Benfica'da da bu bölgede oynayan Orkun Kökçü'yü gerçek pozisyonu olan 10 numaraya çekme kararı aldı.

SOL ÇİZGİDE DENENECEK

Bu değişiklikle birlikte Cerny yeniden kanatlara dönecek. Önce sağda başlayacak olan yıldız oyuncunun, Karagümrük maçında sol çizgide denenmesi planlanıyor.

JOTA'NIN HAYALLERİ SUYA DÜŞECEK

Bu durumda haftalardır ilk 11 şansı bekleyen Jota Silva'nın da hayalleri suya düşecek. Sol kanatta görev yapan Portekizli oyuncu, Antalyaspor maçındaki performansı ve attığı gol sonrasında Samsunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmayı ümit ediyordu.

ABRAHAM'A KESİK

Öte yandan Sergen Yalçın'ın, Tammy braham yerine santrforda El Bilal Toure'yi kullanmakta kararlı olduğu öğrenildi.

SOLDA DA ETKİLİ

Kariyerinde 51 maçta sol kanatta oynayan Cerny, bu bölgede 13'er gol ve asist üreterek dikkat çeken bir verimlilik yakalamıştı. Beşiktaş'ta ise henüz sol kanatta görev yapmadı. 

 
