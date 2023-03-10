Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!

Trabzonspor son günlerde birbiri ardına gelen istifalarla sarsıldı.



Önce Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Kongre kararı alınır alınmaz bir istifa haberi daha geldi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı bordo mavililer ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.



SERGEN YALÇIN'IN CEVABI



tv100'den Mehmet Batuhan Ağır, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'a bu iddiayı sordu. Ağır, "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" dedi.



TRABZON'A SICAK BAKAR MI?



Ağır'ın, "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, sözlerini tekrarlayarak "Henüz teklif almadım" yanıtını verdi.



BEŞİKTAŞ'TAN SONRA GÖREV KABUL ETMEDİ



Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.



Yalçın, bu süreçte Katar'dan ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını da açıklamıştı. Ayrıca başarılı çalıştırıcı, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.



