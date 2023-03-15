Serdar Dursun Fenerbahçe'yi dava etti! Eşine az rastlanır ceza

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.



Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki sorun, Tahkim Kurulu'nun salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.



ELEŞTİREL PAYLAŞIM



Serdar'ın, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı. Sezon başında, bununla ilgili sosyal medya hesabına bir hikaye bırakan sarı-lacivertli futbolcunun, 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi, kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi.



FENERBAHÇE'DEN PARA CEZASI



Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15 bin euro (Yaklaşık 300 bin lira) ceza verilmesine karar verildi.



SERDAR, UÇK'YE BAŞVURDU



Sadece, topu eleştirdiği için verilen bu cezayı içine sindiremeyen Serdar, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu.



FENERBAHÇE HAKLI BULUNDU



Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu.



TAHKİM DE "F.BAHÇE HAKLI" DEDİ



Serdar, hukuksal sürecini burada bırakmadı ve işi Tahkim Kurulu'na götürdü. Oradan çıkan kararda da bir şey değişmedi:



"Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."









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