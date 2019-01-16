Galatasaray'da sürpriz ayrılığın ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'in "Kendine kulüp bul" dediği deneyimli stoper Serdar Aziz'e çevrilirken milli futbolcunun dönüşünün çok zor olduğu ortaya çıktı...Başkan Mustafa Cengiz dahil Abdurrahim Albayrak'ın dışında hemen hemen tüm yönetimin, satış listesine konduğunu medyadan öğrendiği Serdar Aziz konusunda 1 Ocak günü teknik direktör Fatih Terim ile bir zirve gerçekleştirdiği, yapılan bu görüşmede Terim'in yönetimin "Serdar kalsın" konusundaki ısrarlı tutumunu sonuçsuz bıraktığı öğrenildi.Terim'in Serdar Aziz konusundaki bu tutumunu, zirvenin ardından kamuoyuna yaptığı "Bizim Serdar Aziz'le çalışma kültürlerimiz farklı" açıklamasıyla pekiştirmesi Ozan Kabak'ın ayrılığının ardından gündeme gelen "Serdar Aziz geri döner mi?" sorusunu bir nevi cevaplamış oldu. Yıldız futbolcunun ayrılık sürecinin ardından yakın çevresine Terim'in bu kararına ve söylemlerine karşı da gönlünün ve kalbinin kırıldığı yönünde dert yandığı böyle bir dönüşe de sıcak bakmayacağı öğrenildi.