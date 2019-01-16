  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    Başakşehir'de flaş karar resmen açıklandı; Avcı...
  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!

Serdar Aziz'in dönüşü yok; "Kalbim kırık..."

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a sürpriz satışının ardından Serdar Aziz'in affedilip affedilmeyeceği konuşulmaya başlandı. Ancak Serdar Aziz'in yaşananlar sonrası kalbinin krıık olduğu ve dönüş ihtimalinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz'in dönüşü yok; 'Kalbim kırık...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 15:51
SPORX ÖZEL - Galatasaray'da sürpriz ayrılığın ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'in "Kendine kulüp bul" dediği deneyimli stoper Serdar Aziz'e çevrilirken milli futbolcunun dönüşünün çok zor olduğu ortaya çıktı...

Başkan Mustafa Cengiz dahil Abdurrahim Albayrak'ın dışında hemen hemen tüm yönetimin, satış listesine konduğunu medyadan öğrendiği Serdar Aziz konusunda 1 Ocak günü teknik direktör Fatih Terim ile bir zirve gerçekleştirdiği, yapılan bu görüşmede Terim'in yönetimin "Serdar kalsın" konusundaki ısrarlı tutumunu sonuçsuz bıraktığı öğrenildi.

Terim'in Serdar Aziz konusundaki bu tutumunu, zirvenin ardından kamuoyuna yaptığı "Bizim Serdar Aziz'le çalışma kültürlerimiz farklı" açıklamasıyla pekiştirmesi Ozan Kabak'ın ayrılığının ardından gündeme gelen "Serdar Aziz geri döner mi?" sorusunu bir nevi cevaplamış oldu. Yıldız futbolcunun ayrılık sürecinin ardından yakın çevresine Terim'in bu kararına ve söylemlerine karşı da gönlünün ve kalbinin kırıldığı yönünde dert yandığı böyle bir dönüşe de sıcak bakmayacağı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için