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Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski yıldızı ile görüştü!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi.

calendar 02 Haziran 2025 12:25 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 12:26
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski yıldızı ile görüştü!
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Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

ADALI VE ONYEKURU GÖRÜŞTÜ


Radyospor'un haberine göre, Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

SERBEST KALIYOR

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi. 

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