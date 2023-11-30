Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
Serhan Çetinsaya'nın gayrimenkul fikrini ortaya attığını söyleyen Serdal Adalı, "80'e yakın projemiz var. Gayrimenkul projemiz üzerinde de 12-13 kişi günde 20 saat çalıştı. Serhan Çetinsaya kardeşime çok teşekkür ediyorum, ilk fikir ondan çıkmıştır bu konuda. Bu proje, Serdal Adalı ya da Serhan Çetinsaya projesi değil, Beşiktaş'ın projesi." dedi.
200 milyon euroluk bir borcun kapanabileceğini söyleyen Serdal Adalı, "400 dönümlük projenin finansmanını ben ve arkadaşlarım karşılayacak. Emlak Gayrimenkul ile de görüştük, çok beğendiler ve sahiplendiler projeyi. Ayakları tamamen yere basan bir proje. Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 sene içinde borçlarının en az 180-200 milyon euro'sunu ödeyecek bir proje." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Riva projesini örnek gösteren Serdal Adalı şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Söylemek istemiyorum ama sağdan soldan duyduğum Galatasaray, Riva Projesi'nden elde ettiği gelir ile borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var."
Serhan Çetinsaya'nın gayrimenkul fikrini ortaya attığını söyleyen Serdal Adalı, "80'e yakın projemiz var. Gayrimenkul projemiz üzerinde de 12-13 kişi günde 20 saat çalıştı. Serhan Çetinsaya kardeşime çok teşekkür ediyorum, ilk fikir ondan çıkmıştır bu konuda. Bu proje, Serdal Adalı ya da Serhan Çetinsaya projesi değil, Beşiktaş'ın projesi." dedi.
200 milyon euroluk bir borcun kapanabileceğini söyleyen Serdal Adalı, "400 dönümlük projenin finansmanını ben ve arkadaşlarım karşılayacak. Emlak Gayrimenkul ile de görüştük, çok beğendiler ve sahiplendiler projeyi. Ayakları tamamen yere basan bir proje. Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 sene içinde borçlarının en az 180-200 milyon euro'sunu ödeyecek bir proje." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Riva projesini örnek gösteren Serdal Adalı şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Söylemek istemiyorum ama sağdan soldan duyduğum Galatasaray, Riva Projesi'nden elde ettiği gelir ile borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var."
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