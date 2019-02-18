Şenol Güneş'in isteği; Önce şampiyonluk, sonra veda...

Ezeli rakiplerinin puansız döndüğü Malatya deplasmanından galibiyet çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor… 2. yarıya muhteşem bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Siyah-Beyazlılar, lider Başakşehir'le olan puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya düşürdü.Üst üste gelen galibiyetler sonrasında keyi er yerine gelirken camiada şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı.Devre arasında Burak Yılmaz'ın transfer edilmesiyle gol yollarındaki sıkıntıyı atlatan Siyah-Beyazlılar'da, sezon sonunda milli takıma gitmesine kesin gözle bakılan teknik direktör Şenol Güneş de Kartal'a şampiyonlukla veda etmek istiyor…Teknik adam olarak ilk şampiyonluğu Beşiktaş'la yaşayan Güneş'in kulüp takımı kariyerini de Siyah-Beyazlılar'da noktalayacağı ve bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istediği kaydedildi.