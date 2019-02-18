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Şenol Güneş'in isteği; Önce şampiyonluk, sonra veda...

İkinci yarıdaki 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş'ta şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sezon sonunda milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş de Kartal'a şampiyonlukla veda etmek istiyor.

Kaynak: Güneş
Şenol Güneş'in isteği; Önce şampiyonluk, sonra veda...
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18 Şubat 2019 09:45
Ezeli rakiplerinin puansız döndüğü Malatya deplasmanından galibiyet çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor… 2. yarıya muhteşem bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Siyah-Beyazlılar, lider Başakşehir'le olan puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya düşürdü.

Üst üste gelen galibiyetler sonrasında keyi er yerine gelirken camiada şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı.

KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

Devre arasında Burak Yılmaz'ın transfer edilmesiyle gol yollarındaki sıkıntıyı atlatan Siyah-Beyazlılar'da, sezon sonunda milli takıma gitmesine kesin gözle bakılan teknik direktör Şenol Güneş de Kartal'a şampiyonlukla veda etmek istiyor…

Teknik adam olarak ilk şampiyonluğu Beşiktaş'la yaşayan Güneş'in kulüp takımı kariyerini de Siyah-Beyazlılar'da noktalayacağı ve bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istediği kaydedildi.



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