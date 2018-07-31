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Şenol Güneş'in B36 Torshavn maçı kararı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in B36 Torshavn maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve Umut Nayir, Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Şenol Güneş'in B36 Torshavn maçı kararı!
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31 Temmuz 2018 08:37
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah idmanında futbolcular, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Akşam antrenmanı ise sahada taktik çalışmasıyla geçti.

Güneş'n maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve Güven Yalçın ile Orkan Çınar'ı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

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