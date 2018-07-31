Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah idmanında futbolcular, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Akşam antrenmanı ise sahada taktik çalışmasıyla geçti.Güneş'n maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve Güven Yalçın ile Orkan Çınar'ı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.