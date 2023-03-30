Şenol Güneş'ten bir iyi, bir kötü haber!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten bir iyi, bir kötü haber!
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30 Mart 2023 17:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın durumuyla ilgili konuştu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Masuaku ve Muleka henüz bize katılamadı. Saiss geldi ama bir problemi var. Durumuna Cuma günü bakılacak." dedi.

Tayyip Talha ve Omar Colley ile ilgili de konuşan Güneş, "Yorgun gelen oyuncular var Omar Colley gibi.. Tayyip Talha bugün bizimle idmanda yer alacak." ifadelerini kullandı. 

 
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