Şenol Güneş'ten bir iyi, bir kötü haber!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın durumuyla ilgili konuştu.Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada,dedi.Tayyip Talha ve Omar Colley ile ilgili de konuşan Güneş,ifadelerini kullandı.