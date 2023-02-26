Semih Kılıçsoy siftah yaptı

Beşiktaş'ın altyapısında görev yapan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ilk kez A takım forması giydi.
17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Semih Kılıçsoy ayrıca Cenk Tosun'un yararlanamadığı penaltı atışından önce Cenk Tosun'a pası veren oyuncuydu.
17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Semih Kılıçsoy ayrıca Cenk Tosun'un yararlanamadığı penaltı atışından önce Cenk Tosun'a pası veren oyuncuydu.
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