Semih Kılıçsoy siftah yaptı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında sahaya çıkarak ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy siftah yaptı
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26 Şubat 2023 23:17
Beşiktaş'ın altyapısında görev yapan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ilk kez A takım forması giydi.

17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Semih Kılıçsoy ayrıca  Cenk Tosun'un yararlanamadığı penaltı atışından önce Cenk Tosun'a pası veren oyuncuydu.

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