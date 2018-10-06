Seattle'a kötü haber! En erken 2025...

Seattle'ta tekrar bir NBA maçı oynanmasının ardından, NBA'in yeni takımlarla ne zaman büyüyüp büyümeyeceği tartışma konusu oldu.



Özellikle Kevin Durant'in Seattle'ın bir NBA takımı hak ettiğini söylemesiyle tartışmalar tekrar alevlendi.



ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre; NBA'e yeni bir takım 2025'ten önce gelmeyecek. Bunun nedeni de NBA yetkililerinin yeni yayın anlaşmasının 2025'te olması gösterildi. Takım sahiplerinin de 2025'ten önce gerçekleşecek bir büyümeyi istemediği ifade edildi.



Bununla birlikte Seattle'ın Key Arena'nınyerine yapacağı yeni salon da 2020 ya da 2021'de sona erecek.



Seattle Supersonics için konuşulan Memphis Grizzlies formülü ise takımın hissedarlarından Robert Pera'nın hisselerini satması ve takımı Seattle'a taşımayı isteyecek birinin çoğunluk hisselerini almasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.



