Schalke'de yeni hoca da sonuç vermedi: Rekora 3 maç

Bundesliga'nın 13. haftasında evinde Bielefeld'e 1-0 mağlup olan Schalke'nin galibiyet özlemi 29 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Schalke'de yeni hoca da sonuç vermedi: Rekora 3 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 19:25
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Schalke 04, evinde Bielefeld ile karşılaştı. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Bielefeld 1-0 kazandı ve Schalke ligdeki "kazanamama rekoruna" bir adım daha yaklaştı.

Hafta arasında teknik direktör Baum'un görevine son veren ve Huub Stevens'a takımı emanet eden Schalke'nin bu hamlesi de sonuç vermedi. Bundesliga'da kazanma özlemi 29 maça çıkan Schalke'nin, Tasmania Berlin'in 1966'daki 31 maçlık kazanamama rekorunu kırması için önünde 3 maç kaldı.

Schalke'nin önündeki 3 maç
Hertha Berlin (D)
Hoffenheim
Frankfurt (D)

Karşılaşmada Bielefeld'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Klos'tan geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak mücadelede 90 dakika oynarken, Ahmed Kutucu 70. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından ligdeki 3. galibiyetini alan Bielefeld puanını 10 yaparken, Schalke 4 beraberlikle 4 puanda kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için