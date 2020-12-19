Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Schalke 04, evinde Bielefeld ile karşılaştı. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Bielefeld 1-0 kazandı ve Schalke ligdeki "kazanamama rekoruna" bir adım daha yaklaştı.



Hafta arasında teknik direktör Baum'un görevine son veren ve Huub Stevens'a takımı emanet eden Schalke'nin bu hamlesi de sonuç vermedi. Bundesliga'da kazanma özlemi 29 maça çıkan Schalke'nin, Tasmania Berlin'in 1966'daki 31 maçlık kazanamama rekorunu kırması için önünde 3 maç kaldı.



Schalke'nin önündeki 3 maç

Hertha Berlin (D)

Hoffenheim

Frankfurt (D)



Karşılaşmada Bielefeld'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Klos'tan geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak mücadelede 90 dakika oynarken, Ahmed Kutucu 70. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından ligdeki 3. galibiyetini alan Bielefeld puanını 10 yaparken, Schalke 4 beraberlikle 4 puanda kaldı.



