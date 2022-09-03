Schalke ile Stuttgart 1 puana razı oldu

Almanya Bundesliga 5. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.



Mercedes-Benz-Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 18. dakikada Führich'ten geldi. Schalke 04'ün golünü ise 21. dakikada Terodde kaydetti.



STUTTGART 10 KİŞİ



Stuttgart'ta Vagnoman 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



KADRODA YOK



Beşiktaş'tan Schalke'ye transfer olan Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.



Alınan bu sonucun ardından Stuttgart puanını 4'e çıkardı. Schalke ise 3 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke ise Bochum'u konuk edecek.





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