Karabükspor - Konyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı.
Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Konyaspor'un galibiyet golünü 37. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o bu sezon Konyaspor'da 7. golüne imzasını attı
Alınan bu sonucun ardından Karabükspor 12 puanla son sırada kalırken, arka arkaya 12. yenilgisini aldı. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Konyaspor ise 35 puana çıktı ve son 7 haftadaki 4. galibiyetine ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.
35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 83 Kage), Murat Akın (Dk. 63 Leandrinho), Traore, Alican Karadağ (Dk. 46 Cem Özdemir), Ibanez, Ergin Keleş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 44 Ferhat Öztorun), Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Vedat Bora), Jonsson, Milosevic, Bourabia, Fofana, Eto'o (Jahovic)
Gol: Dk. 37 Eto'o (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Alican Karadağ, Dk. 52 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 55 Traore, Dk. 79 Ergin Keleş, Dk. 81 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 24 Ali Turan, Dk. 72 Bourabia (Atiker Konyaspor)
Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Konyaspor'un galibiyet golünü 37. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o bu sezon Konyaspor'da 7. golüne imzasını attı
Alınan bu sonucun ardından Karabükspor 12 puanla son sırada kalırken, arka arkaya 12. yenilgisini aldı. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Konyaspor ise 35 puana çıktı ve son 7 haftadaki 4. galibiyetine ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.
35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 83 Kage), Murat Akın (Dk. 63 Leandrinho), Traore, Alican Karadağ (Dk. 46 Cem Özdemir), Ibanez, Ergin Keleş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 44 Ferhat Öztorun), Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Vedat Bora), Jonsson, Milosevic, Bourabia, Fofana, Eto'o (Jahovic)
Gol: Dk. 37 Eto'o (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Alican Karadağ, Dk. 52 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 55 Traore, Dk. 79 Ergin Keleş, Dk. 81 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 24 Ali Turan, Dk. 72 Bourabia (Atiker Konyaspor)
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MS: Karabükspor 0-1 Konyaspor
⚽37' Samuel Eto'o (p)
Puan durumu🔥🔥🔥
1⃣2⃣(36) Akhisarspor
1⃣3⃣(35) Konyaspor
1⃣4⃣(35) Alanyaspor
1⃣5⃣(35) Antalyaspor
1⃣6⃣(32) Osmanlıspor
1⃣7⃣(30) Gençlerbilrliği
1⃣8⃣(12) Karabükspor pic.twitter.com/GeSF8iIC2J
— Sporx (@sporx) 5 Mayıs 2018