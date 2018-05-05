MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

MS: Karabükspor 0-1 Konyaspor

⚽37' Samuel Eto'o (p)



Puan durumu🔥🔥🔥

1⃣2⃣(36) Akhisarspor

1⃣3⃣(35) Konyaspor

1⃣4⃣(35) Alanyaspor

1⃣5⃣(35) Antalyaspor

1⃣6⃣(32) Osmanlıspor

1⃣7⃣(30) Gençlerbilrliği

1⃣8⃣(12) Karabükspor pic.twitter.com/GeSF8iIC2J



— Sporx (@sporx) 5 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı.Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Konyaspor'un galibiyet golünü 37. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o bu sezon Konyaspor'da 7. golüne imzasını attıAlınan bu sonucun ardından Karabükspor 12 puanla son sırada kalırken, arka arkaya 12. yenilgisini aldı. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Konyaspor ise 35 puana çıktı ve son 7 haftadaki 4. galibiyetine ulaştı.Ligin bir sonraki haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.Dr. Necmettin ŞeyhoğluÖzgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet KısalRybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 83 Kage), Murat Akın (Dk. 63 Leandrinho), Traore, Alican Karadağ (Dk. 46 Cem Özdemir), Ibanez, Ergin KeleşSerkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 44 Ferhat Öztorun), Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Vedat Bora), Jonsson, Milosevic, Bourabia, Fofana, Eto'o (Jahovic)Dk. 37 Eto'o (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)Dk. 21 Alican Karadağ, Dk. 52 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 55 Traore, Dk. 79 Ergin Keleş, Dk. 81 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 24 Ali Turan, Dk. 72 Bourabia (Atiker Konyaspor)