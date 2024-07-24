Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten rapor!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis pazar günü sona erecek kampın ardından yönetime bir rapor sunacak.

, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten rapor!
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24 Temmuz 2024 10:09
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 10:39
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hazırlık maçları ve çalışmalar kapsamında pazar günü sona erecek kampın ardından oyuncular ile ilgili yönetime rapor sunacak. Reis, sezon öncesi başarılı bir takım kurmak adına elindeki oyuncular ile en iyi kadroyu oluşturmak istiyor.

EN İYİ KADRO KURULACAK

Kırmızı - Beyazlılar, 2024-2025 sezonu öncesi 2 dönemlik transfer yasağından dolayı, mevcut kadrosunda bulunan oyuncular ile en iyi takımı kurmak için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hazırlık maçları ve çalışmalar kapsamında oyuncular ile ilgili pazar günü 2. Etap kampının sona ermesiyle hazırladığı raporu yönetime sunacak.

SAMSUNSPOR'DA YOĞUN MESAİ
Camianın ve taraftarın beklentilerini de baz alan Alman teknik adam Thomas Reis, 2024-2025 sezonunda hedefe yürüyen takımı kurmak için ekibi ile birlikte yoğun mesai harcıyor. Reis daha önce ise, "Ofansif ve defansif anlamda ve geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı umarım bu sezon da tekrar ederiz. Sadece ben değil, bunu hep birlikte başarmamız lazım" demişti.

[Kaynak: Samsun Gazetesi]

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